Campagna vaccinale Campania al via i ‘maturandi’

Prosegue la campagna vaccinale in Campania, e va avanti nei vari hub un po’ in tutte le provincie della stessa Regione.

AL VIA ED IN PARTENZA dunque la vaccinazione dei maturandi, ossia tutti coloro che hanno un’età compresa, tra gli anni 17 ed i 20 anni i quali tramite la piattaforma apposita hanno fatto richiesta ed adesione alla campagna vaccinale covid 19 sull’apposita piattaforma ecco qualche dato per quel che concerne i vari vaccini che verranno effettuati: attualmente sono poco più di ventimila. Le vaccinazioni saranno effettuate con il vaccino Johnson, vaccino monodose che sono stati organizzati da tutte le Asl territoriali.

A Napoli le vaccinazioni si svolgeranno da domani mattina ai seguenti punti vaccinali, all’hub di Capodichino ed alla Mostra d’Oltremare, a Napoli Fuorigrotta, mentre a Salerno si vaccineranno i giovani al Teatro Augusteo.

Per quanto riguarda Caserta alla Caserma Garibaldi, la stessa si è già attrezzata e preparata per ricevere oltre 2.500 utenti giovani e meno giovani che hanno effettuato la prenotazione.