CAMPANIA, 50000 ATTESTAZIONI FASULLE

Indagini partite già qualche anno fa da parte della procura di Napoli Nord, con tutta una serie di attività nel mirino e non solo che operavano ben oltre i limiti della legalità

Alcune persone anziane ultreasettantenni, ultraottantenni ed ultltranovantenni, nonchè tantissime persone allettate da anni con gravi patologie e problemi di salute anche di una certa gravità, anziani senza requisiti ottenevano false certificazioni mediche per conseguire la patente.



In un solo anno sarebbero oltre 50mila le attestazioni false rilasciate, molte munite anche di valori bollati contraffatti.

Il tutto è emerso dall’indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione, da parte della Polizia Stradale di Napoli (Distaccamento di Nola) di 24 misure cautelari – 20 arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – a carico di un medico, dei suoi familiari, di titolari e collaboratori di autoscuole e di agenzie di pratiche auto.

Secondo quanto accertato alcune certificazioni mediche sono state rilasciate anche durante un periodo di malattia del professionista abilitato. È emerso ,infatti, che mentre era ricoverato in clinica, i figli provvedevano ad emettere i certificati e trasmetterne i dati alla motorizzazione generale di Roma utilizzando le sue credenziali informatiche.

Nel corso delle investigazoni si è scoperto che delle autoscuole svolgevano periodicamente formazione per conducenti professionali, in pratica lezioni di teorie e di guida, impartite da persone non abilitate.

I destinatari della misure, così come gli altri 16 indagati (40 in tutto le persone finite nel registro della Procura), sono residenti tra le province di Caserta e Napoli e rispondono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico.