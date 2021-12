Campania. Blocco della movida prenatalizia e delle feste in piazza a Capodanno

Campania. Durante la conferenza stampa per il punto della situazione Coronavirus, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alla domanda sulla possibile decisione del Governo di prorogare lo Stato di Emergenza fino al 31 Marzo 2022, si è detto d’accordo, visto il punto in cui siamo arrivati.

“Credo che, fra oggi e domani, la Regione Campania emetterà delle Ordinanze, che firmerò per evitare assembramenti alla Vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno.

Quindi firmerò delle Ordinanze che vietano la vendita di alcolici, nella serata, e vietano gli assembramenti e anche un’Ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno.

Immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone, senza mascherine, un po’ su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno… Facciamo i controlli… Ma che vuoi controllare a Capodanno?

Credo che si debba vietate ogni festa in Piazza, se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, dove noi rischiamo, per la follia di una settimana, di essere chiusi tutti per mesi, dopo Capodanno!”

Queste le parole del Presidente De Luca, che entro domani, quindi, firmerà le Ordinanze per evitare conseguenze di atteggiamenti irresponsabili durante le festività.