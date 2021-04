CAMPANIA CAMBIA COLORE DIVENTANDO ARANCIONE

Per quel che concerne le ultime disposizioni del covid in relazione a quella che è la mobilità, la Regione Campania tornerà zona arancione dal giorno 19 aprile.

I dati dell’occupazione dei posti letto in Campania parlano di una situazione difficile ma di certo non drammatica. I posti di terapia intensiva occupati sono il 22% del totale da persone contagiate dal Covid mentre per i posti letto ‘ordinari’ la percentuale è del 36% di occupazione, al di sotto della soglia critica del 40%.

Ma quali sono le differenze eccone riportiamo qualcuna: tra zona rossa ed arancione ci sono regole differenti riguardo agli spostamenti dentro e fuori dal Comune: nella prima si può uscire soltanto per motivi di salute, lavoro e necessità (con autocertificazione) mentre nella seconda gli spostamenti all’interno del Comune di residenza/domicilio sono liberi. Il divieto di uscire dalla Regione, invece, vale sia in fascia rossa che arancione, se non per comprovati motivi e per tornare al luogo di domicilio e residenza.