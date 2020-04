Campania, cassa integrazione in deroga: Palmeri “Procede a ritmo serrato l’iter di lavorazione delle istanze”

CAMPANIA – Procede a ritmo serrato (seppur in regime di smart working) l’iter di lavorazione di tutte le istanze presentate da datori di lavoro e loro delegati, circa la richiesta di cassa integrazione in deroga in Campania. Lo fa sapere in una nota l’Assessore Regionale al Lavoro Sonia Palmeri.

«Arriveremo a 50 mila istanze in questa settimana – ha ancora dichiarato l’assessore Palmeri – Il ritmo di lavorazioni è incessante, c’è un gruppo di lavoro di 40 persone che controlla, evade le istanze e scarica e controlla la corrispondenza delle PEC dei consulenti delegati. Abbiamo messo in piedi un sistema efficiente e rapidissimo che in 2 click permette l’invio dell’istanza».

Ora, dopo l’accoglimento già di uno dei nostri emendamenti che sana le assunzioni realizzate dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo 2020, decreto liquidità pubblicato stanotte sulla gazzetta ufficiale, si prevede un ulteriore aumento di lavoratori. Ad oggi la cassa in deroga coinvolge circa 100 mila dipendenti ed è proprio sulla base delle nostre proiezioni che abbiamo già richiesto un rifinanziamento al Ministero del lavoro.

Almeno tante altre risorse. «Sono contenta che il ministero del lavoro abbia accolto questo nostro emendamento – ha concluso Sonia Palmeri – è una giusta regola di equità, ma la Regione Campania ne ha presentato molti altri che vanno a sanare situazioni lavorative non considerate nel decreto legge Cura Italia e ristabilisce giustizia tra i lavoratori.

Insomma stiamo lavorando su tutti i fronti, sul grande Piano sociale ed economico della Regione Campania per fronteggiare la crisi e su tutti gli altri atti e opportunità di tutela nazionale dei nostri concittadini».

​