La Campania del Ciclismo si raduna a San Tammaro il 18 aprile

San Tammaro. Fervono a ritmo serrato i preparativi per l’allestimento e l’organizzazione della gara ciclistica per la categoria Allievi denominata “XXVI Medaglia d’oro Maria SS. della Libera”, manifestazione dedicata con devozione alla Splendida Mamma Celeste Speciale Protettrice del Comune di San Tammaro.

La stessa, indètta ed organizzata dall’Asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S.Tammaro, di cui è Presidente Giuseppe Serulo (Comp. Commissione Nazionale Federazione Ciclistica Italiana – Direttore di Corsa Regionale) e coaudivato dai vice Giuseppe Vastante e Carlo Valletta, dal Segretario Vincenzo Campaniello, dal Tesoriere Pasquale Ottalano , dai Consiglieri Salvatore Saputo e Gaetano Valletta, dai Presidenti Onorari Avv. Rossella Bovienzo, Dott.ssa Carmela Mascolo, Prof. Dott. Domenico De Lucia e dai soci Rosa Vitale, Antonietta Piccerillo, Maria Verrillo, Raffaele Gazzillo, Antonio Iadicicco, avrà luogo a San Tammaro (Caserta) Domenica 19 Aprile 2020 con partenza alle ore 15. La gara sarà valida anche quale prima prova della XLIII edizione del prestigioso “Premio Antonio Leggiero”. La gara si terrà sotto l’egida della Federciclismo Campania di cui è Presidente Giuseppe Cutolo.

Per l’edizione 2020, alla gara è stato abbinato, il “Memorial Avv. Angelo Gravino”, dedicato alla memoria dell’Avvocato Gravino uomo di cultura e vice presidente della storica “Polisportiva Domenico Bovienzo”, una delle più antiche società ciclistiche della Campania che negl’anni passati, senza ombra di dubbio, ha organizzato gare di alta qualità, valenza sportiva e stile.

La scelta della data non è a caso. Infatti, per volontà del Consiglio Direttivo, probabilmente, si riuscirà ha riportare in auge una vecchia tradizione cioè quella della gara ciclistica a San Tammaro “all’ottava di Pasqua”.

Il Direttore di Corsa sarà Giuseppe Serulo che avrà come vice il Presidente Provinciale FCI di Caserta Antonio Giordano; a curare la comunicazione, l’esperto giornalista sportivo di Canale 8 Silver Mele; allestimento zona arrivo e radio corsa saranno a cura di Massimo Pisani.

L’asd Pol. Maria SS. della Libera e S.Tammaro sta lavorando con lieto entusiasmo. Un evento che riteniamo essere di alta caratura sportiva. Una gara importante soprattutto per la Campania del ciclismo. Noi tutti, vogliamo condividere con le istituzioni e l’intera cittadinanza la realizzazione dello stesso. Non pochi sacrifici sono all’orizzonte, li faremo con la consapevolezza di voler omaggiare Maria SS. della Libera e di “produrre” lustro, notorietà ed importanza sportiva al nostro amato paese: San Tammaro.