Campania Covid19. Scendono i contagi ma i decessi non si fermano: oggi + 4morti

Campania 28 maggio 2020. In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.777 per i 4 nuovi casi di coronavirus su 3.344 tamponi esaminati (189.068 dall’inizio della pandemia).

Si tratta del minor incremento da due mesi, ma nel frattempo si sono registrati 4 nuovi decessi.

Il totale delle vittime da coronavirus è salito a 410.

Nella giornata si segnala un balzo dei guariti, 134 in un giorno.

Complessivamente i guariti sono ora 3.355, di cui 3.249 totalmente guariti e 106 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

I POSITIVI ATTUALI SCENDONO A 1.012 IN CAMPANIA. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, il Ministero ha diffuso la tabella con gli ulteriori dati clinici.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 260 (-15) in terapia intensiva 6 (stabile), mentre 746 (-147) si trovano in isolamento domiciliare.

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 1.012 (-134) contro i 4.777 dall’inizio della pandemia.

IN CAMPANIA I POSITIVI AL COVID-19 PER PROVINCIA. Ecco in Campania i positivi al Covid-19 su base provinciale:

Napoli: 2.601 (di cui 988 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia);

Salerno 684;

Avellino 543;

Caserta 456;

Benevento 205. Altri in fase di verifica Asl: 288.

I 4 CASI POSITIVI DI IERI SU 3.344 TAMPONI ESAMINATI.

Solo in due laboratori, a Napoli e a Salerno, sono stati trovati casi positivi.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati relativi ai tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 391 di cui nessuno positivo;

all’Ospedale Ruggi di Salerno 427 di cui 2 positivi;

all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 135 di cui nessuno positivo;

all’Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 178 di cui nessuno positivo;

all’Ospedale Moscati di Avellino 197 di cui nessuno positivo;

all’Ospedale San Paolo di Napoli 215 di cui 2 positivi;

al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 305 di cui nessuno positivo;

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 370 di cui nessuno positivo;

all’Ospedale San Pio di Benevento 120 di cui nessuno risultato positivo;​​

all’Ospedale di Eboli 259 di cui nessuno risultato positivo;

al Laboratorio Biogem 433 di cui nessuno positivo;

al Cardarelli/IZSM 284 di cui nessuno positivo

all’Azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli 30 di cui nessuno positivo.

DOMANI I BONUS PER I 19.596 LAVORATORI DEL TURISMO. Con valuta 29 maggio, 19.596 lavoratori stagionali del turismo riceveranno la prima mensilità (delle quattro previste) dell’integrazione regionale pari a 300 euro». De Luca conclude la comunicazione rivendicando il merito dell’operazione: «Raddoppiate le pensioni minime in Campania, con i fatti non con le parole».

FASE 2, DA OGGI 28 MAGGIO RIPARTE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RIAPRONO CENTRI BENESSERE, CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI. In Campania riparte domani la formazione professionale, mentre da oggi 27 riaprono Centri termali e benessere. È stata pubblicata un’ordinanza che sblocca nel rispetto del protocollo di sicurezza anche le piscine con acqua di mare. Con decorrenza dal 28 maggio è stabilito il riavvio delle attività per i circoli culturali e ricreativi. Inoltre, vengono corrette alcune norme contenute nei protocolli già diffusi per piscine e ristoranti, in questo caso con riferimento al buffet. I dettagli sono contenuti nella Ordinanza n.52 del 26 Maggio 2020