CAMPANIA DA LUNEDI’ IN ZONA ROSSA, COSA SI PUO’ FARE E NON

Da lunedì la Campania entrerà in zona rossa, ecco cosa si può fare e non :

SPOSTAMENTI

Sono vietati anche all’interno dello stesso comune . Consentiti solo quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute .

Per uscire servirà l’autocertificazione . Non sarà più possibile visitare parenti o amici se ci si trova in una Regione inserita nella zona rossa : questa è la grande novità apportata dal primo provvedimento licenziato dal Governo Draghi.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

I negozi saranno chiusi , tranne supermercati , esercizi in cui vengono venduti beni alimentari o di necessità, edicole , tabacchi , lavanderie. Chiusi anche i negozi di servizi alla persona come parrucchieri , barbieri e centri estetici.

RISTORAZIONE

Bar, ristoranti pasticcerie saranno chiusi al pubblico . Consentito l’asporto dalle 5 alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.

SCUOLE E UNIVERSITA’

Tutte le scuole resteranno chiuse, chiuse anche le università.

SPORT

Sono ammesse le passeggiate ma solo vicino all’abitazione. Consentita l’attività motoria , sempre vicino alla propria abitazione e in forma indivisulae.