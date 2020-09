Campania/ De Luca post elezioni: “o conviviamo con il virus o si va verso la chiusura”

Le Elezioni Regionali in Campania si sono concluse dopo molte ore di spoglio e non pochi problemi. I risultati definitivi indicano un autentico trionfo per Vincenzo De Luca che così ottiene un secondo mandato. Indubbiamente, il rinnovato governatore campano ha acquistato, nei mesi passati, una incredibile popolarità dentro e fuori Regione, tanto che il centrosinistra ha deciso di puntare ancora su di lui forte di un esercito di quindici liste.

I dati ufficiali confermano una netta affermazione del governatore uscente, che ha sfiorato il 70% mentre Stefano Caldoro è di poco oltre il 18%.

Poco sotto la doppia cifra il Movimento 5 Stelle.

Il Partito Democratico si conferma la lista più votata in queste elezioni regionali in Campania.

Pochi giorni dopo le elezioni il governatore, già rimessosi al lavoro, in seguito ad un record negativo di nuovi casi in Campania dichiara: “Se continua così chiudiamo tutto… Fino a quando decidevamo noi c’era un percorso, dopo l’apertura di tutto evidentemente siamo diventati la regione più esposta, perché siamo la regione con la maggiore densità abitativa”, “Ora siamo in piena pandemia, la situazione è grave”.

La percentuale stimata dagli epidemiologi è che sino al 21 ottobre potrebbe esserci un incremento di circa 5000 nuovi casi, considerando che la maggior parte di essi risultano asintomatici.

Il governatore ricorda che l’attenzione dovrà essere ancora alta per evitare di procedere ad una nuova e progressiva chiusura.

Non resta altro che augurare buon lavoro a tutti coloro che hanno guadagnato il seggio, in vista di un’amministrazione territoriale in grado di far fronte ad un’emergenza sanitaria destinata a perdurare almeno tutto l’inverno ed oltre in attesa del vaccino.