Campania, depositato ricorso al TAR dopo il ritorno in DAD

Campania-Sabato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto, attraverso un’ordinanza, la sospensione della didattica in presenza da oggi fino al prossimo 14 marzo.

Ma già nella giornata di oggi è stato depositato il ricorso al Tar Campania da parte dei membri del coordinamento “Scuole aperte in Campania”.

A gennaio proprio i ricorsi presentati da alcuni genitori avevano costretto De Luca a far rientrare gli studenti in classe, dato che i dati del contagio non giustificavano, secondo i giudici, ulteriori provvedimenti restrittivi.

La questione torna ora a ripresentarsi e a decidere saranno di nuovo i giudici, che dovranno valutare i dati dell’Unità di crisi