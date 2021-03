CAMPANIA, ECCO LE CATEGORIE CHE RICEVERANNO LE DOSI CON PRIORITÀ

La programmazione della campagna vaccinale in Campania contro il Coronavirus è chiara. L’amministrazione regionale in una nota ha chiarito quali sono le categorie individuate come prioritarie per ricevere il vaccino anti COVID :

-PERSONALE SANITARIO

-ULTRA 80enni

-CATEGORIE FRAGILI E DISABILI

-PERSONALE SCOLASTICO E FORZE DELL’ORDINE

-SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

La vaccinazione del personale sanitario è quella che ha preso il via per prima tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Si è poi proseguito con gli ultraottantenni , anche se la campagna vaccinale si è fermata poiché c’è stata una carenza dei vaccini Pfizer. Adesso si sta procedendo con il personale scolastico e con gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Ancora non c’è una data precisa , per quanto riguarda le categorie fragili e i disabili , oppure per gli appartenenti ai servizi pubblici essenziali , come i giornalisti oppure gli avvocati. In questi ultimi casi l’ordine di appartenenza dovrà indicare alla Regione un referente che si occuperà di inserire i nominativi di chi vuole essere vaccinato sull’apposita piattaforma regionale.

Per quanto riguarda il percorso scolastico, la Regione Campania , ci ha tenuto a fare una precisazione: In relazione alla campagna vaccinale in atto , si comunica che la Regione Campania nell’abito delle convocazioni del personale scolastico , procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione .