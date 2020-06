Campania. Al via gli esami di Stato 2020. 682mila mascherine consegnate e 50mila docenti impegnati

photo by Francesco Laratta

Caserta. Iniziano domani ,mercoledi’ 17 giugno 2020, gli esami di stato in presenza dopo la lunga chiusura per l’emergenza Coronavirus.

Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile mascherine per studenti e docenti impegnati negli esami a 70 scuole della provincia di Caserta, fra i quali l’Isiss N. Stefanelli di Mondragone, il Righi a Santa Maria Capua Vetere, il Galileo Galilei a Piedimonte Matese, il Foscolo a Teano,il liceo classico Giannone di Caserta, l’istituto Mattei di Aversa, il Garofano di Capua.

In tutta Italia sono state consegnate mascherine in oltre 3600 scuole per garantire lo svolgimento degli esami di maturita’ in massima sicurezza.

In Campania Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo Sda Express Courier, ha infatti consegnato oltre 682mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo utile per lo svolgimento degli esami.

Sono 50 mila i docenti impegnati in qualità di commissari della maturità 2020, i quali andranno a collocarsi nelle 13 mila commissioni: lunedì 15 giugno, infatti, si e’ tenuto l’insediamento di docenti (interni) e presidenti (esterni), in presenza, attraverso la cosiddetta riunione plenaria che ha anticipato di due giorni il colloquio dei primi maturandi.

Gli esami si svolgeranno sulla base delle disposizioni sanitarie previste dai protocolli di sicurezza. Questi prevedono: autocertificazioni sullo stato di salute, anche per i docenti, distanziamento fisico, mascherine indossate, stanze areate. Adottando tali disposizioni, quindi, secondo gli esperti i rischi di essere contagiati saranno davvero minimali.

E’ stato completato, inoltre, alla vigilia dell’insediamento delle commissioni degli esami di maturita’, il piano della Regione Campania “Scuole sicure”, screening di massa con tamponi, dedicato al personale docente e non docente. Il totale del personale da sottoporre a screening e’ pari a 21.345; il totale del personale sottoposto a tampone su base volontaria e’ di 12.862 con una percentuale di adesione del 60,3 per cento. Nessun positivo e’ stato registrato.

“Lo screening per i commissari degli esami di maturita’ e per tutto il personale scolastico e’ stata una iniziativa unica in Italia – afferma il presidente della Giunta regionale, Vincenzo de Luca – E’ la prima operazione del programma che proseguira’ in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, e che prevede il monitoraggio sanitario del personale docente e non docente per dare tranquillita’ alle famiglie.

E’ una scelta della Regione, ne siamo orgogliosi, ed e’ un atto di responsabilita’ e di rispetto per tutto il mondo della scuola che ha vissuto momenti difficili in questi mesi e che ha registrato l’impegno straordinario del corpo docente e del personale a cui va la gratitudine della nostra regione”.

“La nostra e’ una posizione opposta a quella del ministro dell’Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie. Un ministro che propone l’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre, per chiudere poi tre giorni, poi riaprirle e richiuderle ancora, in qualunque Paese civile sarebbe invitato a dare le dimissioni.

Lavoreremo nei prossimi giorni, per quello che sara’ possibile, per evitare questa vergogna”.