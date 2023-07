Campania Felix e la cultura del convivium. L’assessore Ventrone: anche quest’anno Maddaloni sarà protagonista di un grande progetto per la valorizzazione del territorio

Maddaloni – La Regione ha pubblicato ieri l’elenco dei POC approvati per il periodo “Giugno 2023 – Maggio 2024”. I POC, progetti finanziati dalla Regione per la realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania, sono progetti articolati, realizzati in rete con altri comuni unendo obiettivi ed affinità. Maddaloni ha già partecipato lo scorso anno con successo e anche quest’anno è stato si conferma tra i comuni protagonisti con una rete diversa. Questa volta comune capofila è Alvignano, e nella rete con Maddaloni ci sono i comuni di Aversa, Baia e Latina, Casal di Principe e San Pietro Infine. Va evidenziato che il progetto proposto dal titolo “Campania Felix e la cultura del convivium” si è posizionato undicesimo su ottantasei nella graduatoria dei progetti finanziati e secondo tra quelli in provincia di Caserta.

Merito soprattutto dal riconfermato assessore alla cultura Caterina Ventrone, vera anima di questo progetto, che con il suo impegno attivo ed operativo ha reso possibile la partecipazione di Maddaloni anche in questa annualità.

“Un progetto in cui ho creduto molto fin dall’inizio – ha dichiarato – perché la promozione del territorio passa attraverso la creazione di reti e di percorsi. L’unione fa la forza ed io credo fortemente nella collaborazione per valorizzare quanto di bello abbiamo nelle nostre realtà, alcune ancora poco conosciute anche dagli stessi campani. E queste sono occasioni preziose per mostrarle dentro e fuori la Campania”

Nei dettagli il progetto messo in campo prevede, relativamente alla parte in cui sarà protagonista il comune di Maddaloni, iniziative che si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre in collaborazione con il Museo Civico e la Pro Loco. Protagonista il vino e la sua forza conviviale raccontata attraverso la storia attraverso ricostruzioni, racconti, mostre e musica. E poi la festa del vino nel Borgo dell’Oliveto, ormai una tradizione che si ripete con successo da qualche anno. Il borgo apre corti e portoni e si anima in occasione della festa di san Martino: il mosto diventa vino e si festeggia con richiami alle tradizioni popolari, musica e degustazioni. Val la pena ricordare che Maddaloni è nota per la produzione di un vino unico nel suo genere, il Greco del Grado di Maddaloni, prodotto con vitigni autoctoni appartenenti alla famiglia del duca Tixon. Un bianco fiore all’occhiello di questa città che piace sia agli intenditori per le sue caratteristiche sia agli amanti di un buon bicchiere da gustare in compagnia.