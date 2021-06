Campania, prima tra tutte a raggiungere l’immunità di gregge.

“La Campania prima regione italiana al traguardo dell’immunità secondo una previsione pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Agli attuali ritmi, se verranno confermate le forniture di vaccini previste, le elaborazioni dicono che entro il prossimo 20 agosto il 70% dei nostri concittadini sarà immunizzato, 11 giorni prima della media nazionale. Nessun rilassamento, massima concentrazione, avanti con il Piano”, scrive sui social il Presidente della Regione Vincenzo De Luca

Le somministrazioni dei vaccini procedono a ritmo incalzante, motivo per cui si presuppone che la Campania potrà essere la prima regione italiana a raggiungere l’immunità di gregge, con il 70% dei cittadini vaccinati. La proiezione è stata fatta dal Corriere della Sera che dichiara come, se la campagna vaccinale continua in modo inarrestabile, entro il 20 agosto la Campania potrà essere immunizzata. Un’ immunizzazione raggiunta 11 giorni prima rispetto alla media nazionale, seguita, poi, secondo gli studi, da Abruzzo, Lombardia, Puglia, Molise e Lazio.

Sono sempre più gli obiettivi raggiunti, i traguardi importanti e la speranza di tornare, quanto prima, alla tanto desiderata normalità, che diventa, quindi, sinonimo di libertà.