Campania, Roberto Fico svela la sua nuova Giunta regionale

Campania, 31 dicembre 2025, Con la nomina ufficiale della sua squadra di assessori, il presidente Roberto Fico completa il quadro della nuova Giunta regionale della Campania, pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni.

Dopo un periodo di confronti e trattative politiche, la scelta dei membri riflette sicuramente un equilibrio tra competenze tecniche e rappresentanza delle diverse anime della coalizione che ha sostenuto il presidente.

La nuova Giunta si caratterizza per un forte orientamento verso le aree strategiche del governo regionale: sviluppo economico, trasporti, ambiente, lavoro e politiche sociali. L’obiettivo dichiarato di Fico è garantire continuità amministrativa, ma anche introdurre novità nelle politiche di gestione del territorio e dei servizi ai cittadini.

Tra le figure di spicco:

Mario Casillo, vicepresidente e assessore ai Trasporti e alla Mobilità, chiamato a dare impulso a infrastrutture e logistica.

Vincenzo Cuomo, a cui è affidata la gestione del territorio e del patrimonio regionale.

Andrea Morniroli, con deleghe a Politiche Sociali e Istruzione, e Claudia Pecoraro, che seguirà Ambiente, Pari Opportunità e Politiche Abitative.

Fulvio Bonavitacola, responsabile dello sviluppo economico e delle attività produttive, e Vincenzo Maraio, incaricato di Turismo, Promozione del Territorio e Innovazione Digitale.

Altri assessori, come Angelica Saggese (Lavoro e Formazione) e Fiorella Zabatta (Politiche Giovanili, Sport e Tutela Animale), completano la squadra, conferendo alla Giunta un profilo equilibrato tra esperienze professionali e rappresentanza territoriale.

Il presidente Fico ha sottolineato come la composizione scelta risponda alla necessità di affrontare immediatamente questioni prioritarie, quali la gestione dei fondi europei, il rafforzamento dei servizi pubblici e la promozione dello sviluppo sostenibile della regione. Con la Giunta insediata, la Regione Campania entra ora in una fase di piena operatività, pronta a tradurre le linee programmatiche in azioni concrete. Nei prossimi mesi saranno avviate le prime iniziative pubbliche e presentate le strategie che guideranno il governo regionale.

La Giunta di Roberto Fico intende infatti promuovere lo sviluppo economico e la transizione digitale attraverso incentivi alle startup e al turismo sostenibile, migliorare la mobilità con il potenziamento delle linee ferroviarie e dei trasporti pubblici nelle aree interne, tutelare l’ambiente con progetti di riforestazione e gestione dei rifiuti, rafforzare i servizi sociali e le politiche abitative per famiglie e fasce fragili, favorire il lavoro e la formazione tramite corsi professionali e tirocini per giovani, e valorizzare cultura, sport e politiche giovanili con festival, centri ricreativi e iniziative di partecipazione civica, puntando così a costruire una Campania più inclusiva, competitiva e sostenibile. Intanto, le opposizioni criticano i tempi e i modi politici della composizione della Giunta, sostenendo che ciò potrebbe essere sintomo di difficoltà interne alla maggioranza e di una leadership non sufficientemente decisa nelle scelte amministrative.