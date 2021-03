CAMPANIA TORNA IL MAL TEMPO, CALANO LE TEMPERATURE

Torna il mal tempo in Campania, con pioggia e temperature in calo. Da oggi per tutto il week end ci saranno rovesci piovosi n tutta la Regione , con un crollo delle temperature soprattutto nelle zone interne.

I venti dovrebbero mantenersi moderati , con raffiche che non superano i 19 chilometri orari. Nel capoluogo Campano mercoledì dovrebbe tornare il sereno , mentre la pioggia continuerà. La temperatura dovrebbe scendere di 4 gradi centigradi e le massime di 13 gradi.

Nel fine settimana sono previsti temporali e venti forti, sabato 20 marzo è previsto un nuovo peggioramento , con pioggia , nuvole e temperature massime che varieranno dai 10 gradi centigradi di Napoli, Caserta e Salerno.