Camper dell’ASL fuori le scuole per studenti e genitori. Leggi dove

Caserta.Parte la campagna di sensibilizzazione dell’ASL di Caserta per la somministrazione del vaccino a genitori e studenti. L’apertura delle scuole è imminente e la campagna vaccinale si incrementa con modalità pratiche che rendono veloce ed immediato il vaccino, che come ormai è noto, è l’unico deterrente per ridurre al minimo l’infezione da covid e limitarne i danni qualora si fosse contagiati. Ormai è noto che, proprio grazie al vaccino, seppur malauguratamente contagiati, sono scongiurate forme gravi ed ospedalizzazioni.

Per i minori il vaccino al momento è consentito dai 12 anni in su. Pertanto i camper, dislocati all’ingresso di varie scuole della provincia, si troveranno nei pressi di istituti superiori, che accolgono studenti nella fascia d’età utile a vaccinarsi.

Chiaramente è fortemente consigliato anche ai familiari degli alunni, che potranno vaccinarsi tranquillamente.

Un’ ulteriore opportunità per rendere la scuola ancor più sicura. Grazie ai distanziamenti, gli igienizzanti e le mascherine e con una platea vaccinata, si potranno scongiurare nuove chiusure a singhiozzi e didattica a distanza, che per quanto efficaci, non potranno mai sostituire la quotidianità scolastica, un diritto – dovere per i nostri ragazzi che non può esser più loro negato.

Di seguito l’elenco delle scuole dove sarà possibile trovare i truck dell’ASL per i vaccini.