Campestre reale. A Carditello si corre per l’autismo

“CAMPESTRE REALE” – Il comunicato

Il Real Sito di Carditello riapre i cancelli all’Atletica, è l’autismo il tema centrale.

Caserta: San Tammaro, Il Real Sito di Carditello domenica prossima 13 giugno ospiterà l’evento “Campestre Reale” A promuoverlo, la società di atletica leggera “RunLab”, in collaborazione con la “Fondazione Real Sito di Carditello” e l’associazione “La forza del Silenzio” La riunione di sport oltre a coinvolgere atleti e appassionati podisti, l’importanza del posto, ha come tema centrale la realtà dell’Autismo meglio conosciuto come “disturbo dello spettro Autistico”.

Al nastro di partenza prevista per le ore 9:00 all’interno del Real Sito si contano oltre 200 atleti che gareggeranno su un percorso interamente campestre di circa 10km con il passaggio nel Bosco di Eucalipti. L’intero ricavato della quota di partecipazione sarà devoluto all’Associazione “La forza del Silenzio”.

L’evento si svolge con l’egida dell’Ente di Promozione ACSI e del CONI.