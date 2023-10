Alle 22.08 di questa sera è stata avvertita una forte scossa di terremoto nella zona flegrea.

La scossa avvenuta – si stima – ad una profondità di 5 km, è stata avvertita nel centro storico di Napoli ma anche in zone più lontane come Casalnuovo.

In tanti – per lo spavento – si sono riversati in strada.

Non è ancora stata stimato il grado di intensità della scossa sismica.