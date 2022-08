Campionati Europei Nuoto. Egregi risultati di Antonella Crispino e le gemelle Cesarano

Antonella Crispino e le gemelle Noemi e Antonietta Cesarano hanno partecipato ai Campionati Europei di nuoto Roma 2022 ottenendo risultati di assoluto valore tecnico. Il 4 posto nella staffetta 4×200 mista e sopratutto la medaglia di bronzo in quella che ha visto protagonista Noemi nel turno di qualificazione e Antonietta Cesarano nella finale. Di rilievo anche l’ottavo posto in finale di Antonietta Crispino. Le nostre atlete Casertane si allenano tutti i giorni allo Stadio del Nuoto di Caserta. Per la cronaca tesserate per la società Asso Nuoto di Caserta. Le gemelle Noemi e Antonietta Cesarano sono le figlie del Maresciallo Carmine Cesarano in servizio alla Scuola di Commissariato di Maddaloni premiate dal Coni di Caserta nel 2019 come famiglia sportiva dell’anno in occasione della tradizionale cerimonia di consegna delle Stelle al Merito Sportivo del Coni.