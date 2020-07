Campionato fermo ma le amichevole si giocano a porte aperte, stupisce la scelta del popolo francese

12 luglio 2020 una data da ricordare, mentre l’Europa con molte difficoltà ha fatto ripartire i campionati ( quasi tutti) in Francia si era deciso lo stop. Potremo dire questione di scelte . Invece poi accade una cosa strana ,infatti lo stato francese ha permesso di giocare le gare amichevoli aperte al pubblico, una scelta molto anomala vista la decisione precedente di interrompere il campionato. Certo 4 mila persona magari non sono molte, ma vista la scelta di giocare a porte aperte non riusciamo a capire

Perchè fermare il campionato.

Una domanda alla quale è difficile dare una risposta , ragione in piu’ è che nessuna lega europea permette alle persone di andare allo stadio.Staremo a vedere con la speranza che presto riapriranno i stadi a tutte le tifoserie.