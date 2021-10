Campionato Regionale ACI : Grande Samuele Giannini

Di Rosaria Karol

Non poteva concludersi in modo migliore il campionato regionale ACI sport della Campania per il piccolo pilota Casertano Samuele Giannini, detto tuono nero. Per il piccolo pilota Mezzanese è solo il primo anno che gareggia nella categoria 60mini e nonostante ciò ha eseguito 7 gare spettacolari durante le quali ha dimostrato preparazione, prontezza e tanta voglia di imparare. il miglior tempo nelle qualifiche ha dato il via all’ultima gara del campionato regionale a Battipaglia che si è conclusa nel migliore dei modi. Grazie alla tecnica e alla costanza di questi mesi, samuele è riuscito ad accumulare la quantità di punti maggiore e dunque ha il campionato. Samuele vuole dedicare la vittoria in primis alla famiglia, al nonno e al team DiPoto EvoKart, sempre presenti lungo la strada della sua carriera, e alla classe 5A del plesso Antonio Marino di Puccianiello ; inoltre ringrazia gli sponsor e tutti coloro che lo seguono e che credono in lui