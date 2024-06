CAMPO LAUDATO Sì’ (EX MACRICO): PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE SI È SVOLTA LA RIUNIONE PREPARATORIA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Si è svolta, presso la Sala Consiliare del Comune di Caserta, la riunione preparatoria

finalizzata all’indizione della Conferenza di Servizi preliminare istruttoria relativa al Campo

Laudato Sì’ (ex Macrico). Un primo, importante passo per stabilire le procedure con le

quali indirizzare la realizzazione del progetto. All’incontro, presieduto dal Sindaco di

Caserta, Carlo Marino, erano presenti rappresentanti di: Provincia di Caserta,

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Caserta e

Benevento, Vigili del Fuoco, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Fondazione “Casa Fratelli

Tutti”, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Enel Distribuzione.

Durante la riunione si è stabilito di seguire un principio fondamentale, ovvero la volontà di

tutti i partecipanti di dare vita a un’attività di co-governance, che dovrà determinare il futuro

del Campo Laudato Sì’ (ex Macrico), un’area fondamentale e strategica per il futuro dello

sviluppo della città di Caserta, coinvolgendo tutte le componenti della società casertana e

favorendo la massima partecipazione

Al termine dell’incontro, i presenti hanno deciso all’unanimità di convocare, per il giorno 2

luglio alle ore 15, una Conferenza di Servizi, che all’ordine del giorno avrà la trattazione

dei seguenti temi: esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti; indicazione alla

proprietà, prima della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, delle

condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni,

concessioni o altri atti di assenso; riduzione al minimo dei tempi di presentazione del

progetto ed i suoi costi; collaborazione e sinergia istituzionale fra tutti gli enti coinvolti; iter

amministrativo, tempi, modalità, contenuti (attuazione art.34 del TUEL); schema di

accordo di programma; modalità di partecipazione e pubblicità: art.5 L.R. 16/2004.

Sono state già convocate, poi, le successive riunioni seguito, se saranno ritenute utili e /o

necessarie, che si terranno, sempre presso la Sala Consiliare del Comune, nei giorni 12

luglio, 5 settembre e 24 settembre.

Tutta la documentazione esistente e futura sarà disponibile in ordine cronologico sul sito

web: www.campolaudatosicaserta.it , così come i verbali, la rassegna stampa e i

comunicati condivisi.