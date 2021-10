Campo Rione Vanvitelli dalle stalle alle stelle

Di Linda Rea

Caserta. Rione Vanvitelli. In una zona precedentemente afflitta dalla piaga della criminalità, grazie ad uno straordinario progetto, posto in essere dalla collaborazione tra il Comune di Caserta e l’organizzazione per l’educazione allo sport (O.P..E.S.), ora sorge un meraviglioso centro sportivo, che sta dando ai giovani Casertani un’opportunità di aggregazione e di crescita.

In questo spazio, sorgono ora un campo di calcetto ed un campo di calcio A11, oggi adibito a campo di Football, in occasione del primo Open Day stagionale degli Steel Bucks, una squadra di football americano, nata sulle orme dei Royal Dodgers per riportare il football americano a Caserta.

Oltre all’attività di scuola calcio tutti i pomeriggi, da oggi sarà possibile, infatti, praticare il football americano il lunedì ed il venerdì dalle 19.30 alle 22.00

Oggi, nonostante la giornata ventosa, i ragazzi stanno provando questo sport, adatto a tutte le età e tutte le corporature fisiche, contrariamente a quanto si è portati a pensare.

Uno scenario totalmente ribaltato per il Rione Vanvitelli, dove le iniziative sociali, in cui è, talvolta, coinvolto don Antonello Giannotti, parroco del Buon Pastore, collegano lo sport al territorio che diventa risorsa, e soprattutto rinascita per la città ed in particolar modo per questa zona.

Gli sguardi furtivi e i bisbiglii latenti, in quello spazio isolato, hanno lasciato il posto alle risate dei bambini, al divertimento e alla tranquillità