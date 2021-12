Campolattano consigliere provinciale per la seconda volta

Caserta/Maddaloni: Si è svolta stamattina nella sala consiliare della provincia di Caserta la cerimonia di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale. Maddaloni è rappresentata dal consigliere di Italia Viva, Angelo Campolattano, che per la seconda volta è stato eletto.

Campolattano è stato il più votato della lista “la Provincia al Centro”. A margine dello spoglio ha dichiarato che la sua è è stata la vittoria di una squadra e di un gruppo di amici che con lealtà ed affetto lo ha accompagnato alla vittoria. “Ringrazio i miei amici onorevoli Vincenzo Santangelo e Nicola Caputo. Ringrazio tutti gli amministratori che mi hanno votato. Con orgoglio e responsabilità porterò avanti le battaglie per il nostro territorio assieme al presidente Giorgio Magliocca. Ha vinto la continuità amministrativa, hanno trionfato l’impegno e la passione di un gruppo”. A questi ringraziamenti sono subito seguiti i fatit, tanto che , già prima di Natale, operativo come sempre, ha fatto trovare sotto l’albero ai maddalonesi 300mila euro per lavori di intervento tre strade provinciali fondamentali per la viabilità di Maddalonie non solo: il tratto maddalonese della 335, per via Calabricito e per via Ficucella. La Provincia procederà a lavori di manutenzione a cominciare dal rifacimento dell’asfalto delle tre arterie che versano in condizioni disastrose. Le tre strade, infatti, sono snodi fondamentali per la viabilità interna e per quella che porta agli altri comuni. In particolare, si tratta di arterie di collegamento con la zona industriale. Da troppo tempo chi le attraverso è costretto a fare le gimcane tra le buche. La loro sistemazione garantisce la sicurezza degli automobilisti che, troppo spesso, sono protagonisti di incidenti. L’azione di rilancio che dobbiamo mettere in campo per quell’area produttiva non può prescindere da una rete viaria in grado di supportare i mezzi pesanti.

Un’ottima ripartenza per il consigliere che conferma il suo impegno per il comune e per la provincia che rappresenta.

Il presidente Giorgio Magliocca ha fatto i complimenti ai neo eletti e ha chiesto la collaborazione di tutti affinché si possa svolgere un lavoro proficuo per tutto il territorio della nostra vasta provincia.