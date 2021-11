Campolattano entra nella consulta per il patrimonio escursionistico

Il consigliere provinciale di Italia Viva Angelo Campolattano è stato nominato nella consulta regionale per il patrimonio escursionistico.

Il comunicato:

«Con la legge regionale 14 del 24 giugno 2020 è stata istituita questa commissione che ha come obiettivo la valorizzazione dei tanti sentieri che sono presenti sul nostro territorio in cui si celano bellezze nascoste – ha sottolineato Campolattano – l’obiettivo è quello di recuperare l’enorme patrimonio ambientale e storico che abbiamo e che troppo spesso non è conosciuto. Spaccati meravigliosi del nostro territorio possono diventare attraverso questo strumento nuove mete turistiche in modo da creare nuove economie in località colpevolmente trascurate.

Sarà mia cura impegnarmi affinché vengano valorizzate queste bellezze soprattutto della provincia di Caserta dove in tutti e 104 comuni abbiamo luoghi fantastici poco conosciuti e che invece meritano un’attenzione diversa. Ringrazio il presidente Magliocca per la nomina e l’attenzione avuta nei miei riguardi».