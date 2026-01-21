Campolattano: “Incontro proficuo. Abbiamo fatto chiarezza sul futuro dell’ospedale”

Il comunicato di Angelo Campolattano, presidente del Consiglio comunale di Maddaloni

«Il vertice di questa mattina in ASL ha rappresentato un momento di chiarezza e concretezza per il futuro dell’ospedale di Maddaloni. Come presidente del Consiglio comunale, insieme al sindaco Andrea De Filippo, al consigliere regionale Vincenzo Santangelo che meritano il nostro plauso per il lavoro costante che stanno portando avanti sul piano istituzionale e all’assessore Caterinatia Ventrone, abbiamo ottenuto risposte precise, date certe e un cronoprogramma che non lascia spazio a interpretazioni o a facili allarmismi. Un grazie al direttore generale Antonio Limone per la professionalità, la disponibilità, la competenza: sono convinto che insieme costruiremo un nuovo protagonismo per l’ospedale di Maddaloni che tornerà ad essere centrale per la nostra provincia.

Prima di tutto, un punto fermo e non negoziabile: non ci sarà alcuna riduzione o chiusura dei servizi attualmente attivi. Il reparto di medicina, i posti letto in terapia sub-intensiva e gli ambulatori rimangono operativi senza interruzioni. Questa è una garanzia che abbiamo preteso e ottenuto.

Sul fronte dei lavori, i fatti parlano chiaro:

Il completamento del blocco centrale è confermato entro 60 giorni . Questo significa che entro due mesi saranno ultimati il nuovo pronto soccorso e l’area destinata alla radiologia , che verrà potenziata con l’installazione della risonanza magnetica .

è confermato entro . Questo significa che entro due mesi saranno ultimati il nuovo e l’area destinata alla , che verrà potenziata con l’installazione della . Da settembre partiranno le fasi di rifunzionalizzazione dei reparti (allestimenti, impianti e macchinari), con conclusione prevista entro dicembre .

partiranno le fasi di dei reparti (allestimenti, impianti e macchinari), con conclusione prevista entro . Entro la fine dell’anno saranno quindi riattivati i servizi di urgenza ed emergenza: pronto soccorso, chirurgia, radiologia e terapia intensiva (rianimazione).

Subito dopo seguirà il completamento del blocco posteriore e l’allestimento delle altre branche di elezione. Tutto questo è stato esposto in modo oggettivo e documentato, alla presenza non solo del direttore generale Antonio Limone, del direttore sanitario Domenico Perri, della direttrice sanitaria Elisabetta Manzi, del RUP ing. Fernandes e dell’arch. Vincenzo Magnetta, ma anche mia in rappresentazione dell’intero Consiglio comunale, maggioranza e opposizione.

Il risultato va ben oltre le aspettative più ottimistiche: tempi certi, impegni precisi, nessun ridimensionamento. Chi in questi mesi ha seminato inquietudini, paure infondate o ha attaccato senza motivo chi lavora ogni giorno per la riapertura e il potenziamento dell’ospedale – spesso comodamente da tastiera, senza mai sporcarsi le mani – oggi dovrebbe fare un passo indietro e riconoscere i fatti. I leoni da tastiera che sparano sentenze gratuite, che dipingono scenari catastrofici o che accusano ingiustamente chi sta ottenendo risultati concreti, non aiutano la nostra comunità: la ostacolano.

A Maddaloni servono fatti, non chiacchiere; scadenze rispettate, non ipotesi vaghe; impegno quotidiano, non polemiche sterili. Noi continuiamo a lavorare così, con serietà e unità di intenti, per restituire alla città un ospedale all’altezza delle sue esigenze. I risultati arriveranno, come promesso e come sta già accadendo. Ancora un po’ di pazienza!».

Lo dichiara il presidente del consiglio comunale di Maddaloni Angelo Campolattano.