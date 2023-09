CANCELLO ARNONE, AL VIA I LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE

Hanno preso il via i lavori di abbattimento e ricostruzione del Ponte di scavalco del Canale Agnena al Km 3+310 della Strada Provinciale 21, nel territorio comunale di Cancello Arnone.

Si tratta di un intervento inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, finanziato con circa 1 milione di euro di fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’opera, gestita dal Settore Viabilità del dirigente Gerardo Palmieri, è affidata al coordinamento del Rup Claudio Trisolino. Il ponte, circa 90 metri di lunghezza per 12 metri di larghezza, rappresenta un’infrastruttura strategica di collegamento tra l’Agro aversano ed il Litorale Domizio. I lavori saranno completati entro la fine del 2023.

L’opera è stata programmata in seguito alle verifiche di stabilità e sicurezza effettuate negli anni scorsi, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Si ricorda che, per consentire l’esecuzione dei lavori, la S.P. n.21 “Cancello Arnone – Cappella Reale” resta chiusa al transito. Gli autoveicoli vengono deviati in entrambi i sensi di marcia attraverso gli incroci stradali esistenti sulla S.P. n.21 e reindirizzati attraverso gli stessi incroci lungo la S.P. 158 I e II tratto, la S.P. n.3, la S.P. n.7 per i mezzi pesanti, mentre per il traffico dei mezzi leggeri viene utilizzata anche la viabilità comunale.