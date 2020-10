Cancello Arnone, caos covid19, scuola chiusa e altri contagiati nella provincia casertana

Il covid 19 continua a propagarsi, ci sarebbero altri sette contagiati nella provincia di Caserta, precisamente a Cancello Arnone.

Cerchiamo di deliniare un breve ‘quadro’ della situazione.

Dopo alcuni tamponi, sono emersi dodici contagiati dal virus, che si sta propagando sempre di più nella cittadina a pochi kilometri da Mondragone ( si tratta di Cancello Arnone) ma vi è di più.

Sempre a causa del famigerato coronavirus c’è stata la proroga della chiusura dei plessi scolastici firmata dal Sindaco della città D’Abbrosca, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole del suo Comune fino al 19 ottobre ,quando è prevista la ripresa dell’attività didattica.

La misura della chiusura dei vari plessi scolastici si è resa necessaria dopo che è risultato positivo al Covid un alunno di una scuola (stiamo parlando precisamente dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo)

Anche però in altre provincie casertane la situazione si può affermare che sia analoga. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è giunto nella tarda serata di ieri dal sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa. Per quel che concerne Casapesenna. sarebbero 11 i residenti che risultano ‘positivi’ ai covid.

Il sindaco di Casapesenna ha rilasciato queste dichiarazioni “Sono in stretto contatto con le famiglie alle quali va il nostro abbraccio virtuale con la speranza di poter tornare presto alla normalità – ha spiegato il sindaco – in giornata ho ricevuto l’esito di altri tamponi positivi relativi ad alunni e personale scolastico che frequentano i nostri Istituti ma sono residenti nei paesi limitrofi; ho ritenuto pertanto doveroso chiudere in via preventiva e temporanea tutti i plessi scolastici interessati al fine di effettuare un’ulteriore sanificazione ed attendere l’esito di altri tamponi. La situazione è molto delicata ed esorto tutti voi, ancora una volta, a tenere comportamenti seri e rispettosi nei confronti di tutti. È importante indossare la mascherina ovunque e sempre, lavare spesso le mani ed evitare assembramenti. Non dobbiamo creare allarmismi, non dobbiamo puntare il dito ma in questo momento possiamo solo difenderci rispettando le regole imposte dal Ministero della Salute”.