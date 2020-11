Cancello ed Arnone/ Conad, disposta la chiusura per possibile contatto del personale con soggetto positivo al covid-19

Cancello ed Arnone. A comunicare alla clientela la chiusura del supermercato Conad in via Lottizzazione Gallo nei giorni dal 10 al 12 novembre, pubblicando un post su facebook, è stata la stessa azienda. A far scattare la chiusura dell’attività commerciale, nel rispetto delle disposizioni anti covid, i possibili contatti avuti dai dipendenti con una cliente risultata poi positiva. A seguito di ciò, sono stati predisposti test sierologici e tamponi per avviare uno screening sull’intero personale.

Ad essi, al contempo, si associeranno le necessarie operazioni di sanificazione dei locali.