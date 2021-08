Cancello ed Arnone/ Ennesimo rogo sventato dai volontari di FIRE ANGELS e GUARDIE GIURATE WWF

Cancello Arnone, Durante la nottata del 26 agosto 2021 i volontari dell’associazione FIRE ANGELS insieme alle GUARDIE GIURATE del WWF – nucleo provinciale di Caserta – hanno individuato un enorme rogo, con fuoco nelle campagne di Cancello ed Arnone (nei pressi di via Diaz), che stava investendo, molto probabilmente non in maniera casuale, dei cumuli di canalette di materiale plastico ad uso irriguo dei campi. Questo è il modo criminale per smaltire abusivamente queste canalette in materiale plastico

Per fortuna c’erano sul posto i volontari dell’associazione FIRE ANGELS e le GUARDIE GIURATE del WWF, che hanno subito composto il numero di emergenza 115 (vigili del fuoco) e in poco tempo le fiamme sono state spente e soprattutto si è evitato che il fuoco investisse quei numerosi cumuli di rifiuti abbandonati composti prevalentemente dalle canalette

Purtroppo, anche se le Guardie ed i volontari hanno notato un’auto sospetta aggirarsi lì intorno, non si è riusciti ad identificare nessuno dei presunti colpevoli, ma il lavoro dei volontari dell’associazione FIRE ANGELS e delle Guardie giurate del WWF – nucleo provinciale di Caserta – continuerà nelle prossime settimane per scongiurare altri incendi e fonti di inquinamento.

