Cancello ed Arnone: percentuale di differenziata all’80%

CANCELLO ED ARNONE – Su impulso dell’assessore all’Ambiente avv. Gaetano Ambrosca, la polizia municipale di Cancello ed Arnone, diretta dal Capitano Ludovico Di Maio, stamani ha iniziato, in collaborazione e con il personale della TeknoService, il controllo sul rispetto del calendario della raccolta differenziata.

Da questo punto di vista Cancello ed Arnone è un comune virtuoso poiché la percentuale di differenziata è all’ incirca all’ 80%.

Ma continuano ad esserci alcuni cittadini e attività produttive che si ostinano a non differenziare i rifiuti e a conferire senza separare le frazioni merceologiche, in particolare nella giornata del martedì, destinata al deposito secco non riciclabile. Per fugare eventuali dubbi si può contattare il numero 370 1293336.

Dal comando di polizia municipale fanno sapere che, dalla settimana prossima, in caso di accertamento di violazioni, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’ ordinanza sindacale n.15 del 14/05/2020 con sanzioni da € 25,00 a € 500.