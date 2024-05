Cancello ed Arnone Raccolta rifiuti, l’assessore Gaetano Ambrosca: nuova ditta al lavoro

Raccolta rifiuti, l’assessore Gaetano Ambrosca: nuova ditta al lavoro, attivato numero verde al

servizio dei cittadini. Piena collaborazione con il Comune in questi primi giorni

E’ entrata in servizio la nuova società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

per il Comune di Cancello ed Arnone. Si tratta della Magenta che gestirà l’appalto per i prossimi 5

anni. L’assessore all’Ambiente Gaetano Ambrosca ha incontrato i responsabili della ditta per fare

un primo punto a pochi giorni dall’inizio del servizio. «Ho riscontrato la volontà di collaborare con

l’amministrazione e la cittadinanza con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più di qualità a

Cancello ed Arnone – ha sottolineato – la Magenta ha attivato un numero vede, l’800 913774 al

quale tutti i cittadini possono rivolgersi per chiarimenti sui servizi o per segnalare eventuali

problematiche. Nelle prossime ore, invece, renderemo noto il nuovo numero per il servizio di

raccolta degli ingombranti e dei RAEE dal momento che, con il cambio di ditta quello che c’era

fino a questo momento non è più attivo».