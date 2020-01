Cancello ed Arnone: servizio idrico cittadino. Il Sindaco Ambrosca invita la cittadinanza

CANCELLO ED ARNONE – Il primo cittadino Ambrosca invita la cittadinanza a prendere parte ad un incontro che si terrà Giovedì 23 Gennaio 2020, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare.

Oggetto dell’incontro: “Chiarimenti sulla problematica del servizio idrico cittadino”. “La questione dell’acqua – afferma il sindaco Raffaele Ambrosca – è un problema serio e come tale deve essere affrontato con senso di responsabilità ed equilibrio.



Per questo motivo, invito i cittadini di Cancello ed Arnone, le forze politiche presenti sul territorio, il gruppo di minoranza consiliare in particolare, a prendere parte all’incontro previsto per giovedì 23, affinché ciascuno possa dire la sua, per confrontarsi sui fatti e sulle idee”.