Canta Napoli band in concerto al teatro Totò

Micky Sepalone e Angela Piaf con la loro band tornano a riscaldare la città di Napoli. Dopo il memorabile sold out al Maschio Angioino (estate 2024) e gli strepitosi show all’interno della prestigiosa rassegna ‘L’Estate a Napoli’ (dal 2021 al 2024), la Canta Napoli Band riporta nella terra di Partenope la storia della canzone partenopea. L’appuntamento è per domenica 1 marzo alle ore 18.00 al Teatro Totò.

“Tornare a Napoli è sempre un’emozione che toglie il fiato, – dichiara Micky Sepalone, presidente dell’Associazione Canta Napoli e direttore artistico della ‘Canta Napoli Band’ – ma farlo dopo lo straordinario sold out al Maschio Angioino dell’estate 2024 ha un sapore speciale. Sentire il calore dei napoletani che, con ben sei settimane d’anticipo, stanno già correndo ai botteghini del Teatro Totò ci riempie di un orgoglio immenso. Questo teatro è un tempio della tradizione e per noi rappresenta la cornice ideale per presentare ufficialmente le grandi novità del nostro tour 2026, alla sua diciannovesima edizione. Porteremo in scena la nostra visione della canzone napoletana: un equilibrio tra l’ironia di Carosone e l’energia dello swing, celebrando i grandi maestri con arrangiamenti nuovi di zecca. Sarà una festa, un abbraccio collettivo alla capitale del mondo”.

“‘Canta Napoli 3.0’ è un progetto che curiamo in ogni dettaglio – gli fa eco Angela Piaf, vicepresidente dell’Associazione Canta Napoli – e vedere che il pubblico risponde con questo entusiasmo ci ripaga di ogni sforzo: la richiesta di biglietti è stata altissima fin dal primo giorno di promozione. Stiamo autoproducendo questo concerto-evento con tutta la passione e la dedizione che la musica napoletana merita. Napoli ci sta dimostrando un affetto incredibile e non vediamo l’ora di salire sul palco del Teatro Totò per condividere la nostra evoluzione artistica. Sarà un viaggio magico tra l’eleganza dei classici e la modernità del nostro sound, per dimostrare ancora una volta che la canzone partenopea non ha tempo”.



Con loro sul palco una band di alto livello formata da Francesco Genovese (batteria), Enzo Toscano (basso), Yuri Pippo (chitarra elettrica e acustica), Giuseppe Fabrizio (direzione musicale, pianoforte e synth), Emanuele Acucella (sax). Alla regia audio c’è Emmanuel Venturini, mentre il service audio-luci è a cura di Carmine Grimaldi.

Canta Napoli 3.0 è un capitolo tutto nuovo che trasforma il classico tributo alla tradizione in una vera e propria sfida al futuro. Non si tratta solo di un aggiornamento, ma di un salto evolutivo che nasce dalla voglia costante di sperimentare e non restare mai fermi.

In questa nuova release, i brani che tutti amiamo vengono riarrangiati in modo inedito e audace, capaci di vestire la melodia napoletana con sonorità moderne e internazionali che sorprendono fin dalla prima nota.

La scaletta è stata completamente riscritta per creare un flusso narrativo dinamico, un viaggio musicale senza pause dove l’innovazione incontra il calore della nostra terra. Ma la vera anima di questo upgrade è lo spettatore: Micky e Angela hanno immaginato questo show come un’opera collettiva, è il pubblico a fare il concerto con la band. La barriera tra palco e platea si sgretola, trasformando ogni live in un’esperienza condivisa dove la vostra energia e le vostre voci diventano lo strumento più importante di tutti. È un invito a riscoprire la Storia della Canzone Napoletana con orecchie nuove, sentendosi parte integrante di una rivoluzione sonora senza fine.

In scaletta titoli iconici come ‘Guaglione’, ‘Tu vuo’ fa’ l’americano’, ‘Malafemmena’, ‘Luna Rossa’, ‘O Sole Mio’, ‘O Sarracino’ e ‘O surdato nnammurato’. Accanto a questi pezzi della storia della musica partenopea non mancano brani intramontabili come ‘Tu sì na cosa grande’ di Domenico Modugno, ‘A Sunnambula’, ‘T’è piaciuta’ e ‘Tre numeri al lotto’ di Renato Carosone, e canzoni di grande spessore emotivo legate a Pino Daniele e alla tradizione più moderna. Il tutto armonizzato grazie ad una fusione capace di creare un sound fresco ed energico che supera le barriere generazionali e avvicina la canzone classica napoletana a un pubblico più vasto e contemporaneo. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 338.8505556