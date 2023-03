Cantone a Caserta per il libro di don Antonello

Sarà don Antonello Giannotti, parroco della Parrocchia N.S. di Lourdes di Caserta, autore e protagonista della presentazione del libro “ L’economia che non uccide”presso l’ITI L/S “F.GIORDANI “di Caserta con la partecipazione del dott. Raffaele Cantone, Procuratore Capo Procura della Repubblica di Perugia e del dott. Salvatore Trentino, Dirigente Agenzia Dogane di Napoli.

Il titolo del libro “L’ Economia che non uccide” è tratto dal messaggio inviato dal Papa ai giovani imprenditori.

Il Papa esprime il suo desiderio “ di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Serpico e del Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino, sarà

Marilu’ Musto, Giornalista del Mattino di Caserta, a moderare il dibattito con i relatori e gli alunni .

Il Reading sarà curato da Pierluigi Tortora, attore casertano, e dagli studenti IV e VAIS e VAMS.