Nel pomneriggio il nuovo Sindaco della città.

Si avvia a conclusione questa tornata elettorale a Marcianise. Il dibattito a distanza tra i due candidati Sindaco, Maria Luigia Iodice e Antonello Velardi, è stato caratterizzato da alti e bassi, con accuse reciproche e boutade strategiche ad effetto. Da oggi pomeriggio Marcianise avrà un nuovo Sindaco, nella speranza che dia da subito uno slancio a questa città, ferma, nell’amministrazione commissariale. Troppo spesso abbiamo assistito negli ultimi decenni a cadute rovinose e anticipate delle amministrazioni di ogni colore, segno che rimandare a casa i sindaci è stata un’allegra abitudine della politica locale. Si spera che la prossima amministrazione non si adegui a questa perversa quanto dannosa abitudine per i cittadini marcianisani. Per quanti avvinti dall’agone politico di queste ultime settimane vorranno seguire in diretta lo spoglio, questo è il link a cui collegarsi.

https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260524/comunali/votanti/primoturno/150200490