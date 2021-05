Caos all’ASL di Caserta, chiamate le forze dell’ordine

Caserta – Caos in quella che è l’ASL a Caserta questo un breve riassunto di quanto accaduto: all’interno degli uffici di via Unità italiana, dove si recano per lo più persone sessantenni ma non solo, si è recato un uomo che ha avuto un forte diverbio con uno dei vari utenti con uno degli addetti ( pare un dirigente), all’interno degli uffici. Il tutto sembra sia stato generato anche per via del caos dovuto alle varie prenotazioni, in quello che è l’ufficio di via unità italiana, con dei messaggi sms che non sempre arrivano puntuali e per tempo.

Durante la colluttazione l’uomo ha preso telefono cellulare e lo avrebbe scaraventato a terra. Durante l’alterco tuttavia è intervenuta una guardia giurata e poi successivamente sarebbe stata allertata anche alcune pattuglie dei Carbinieri dei carabinieri.