CAOS COVID, LA CAMPANIA IMITA LA LOMBARDIA E VA VERSO LA ZONA GIALLA

Zone Rosse, Zone gialle zone verdi e zone arancioni, si sta facendo un po’ un gigantesco pastrocchio ma noi, cerchiamo di mettere ordine in quello che è questo caos, anche un po’ una ‘ giungla legislativa’ all’interno del quale LE VARIE REGIONI, fanno o cercano di fare quello che vogliono.

Uno dei ‘governatori’ di una delle varie Regioni italiane tra l’altro la più colpita dalla pandemia covid 19 o coronavirus che dire si voglia, dichiara testualmente, ecco quanto dichiarato dallo stesso in post su alcuni canali ufficiali social “Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina IL GOVERNATORE, Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”.

Con queste parole, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato che la propria regione rientrerà, a partire da domenica, nella fascia di rischio definita “zona gialla”. Ormai è noto come le classificazioni di rischio avvengano attraverso l’interpolazione di 21 criteri stabili dall’Iss.

Altrettanto noto è che la Lombardia, nella prima come nella seconda ondata, sia stata una tra le regioni più duramente colpite dal virus.

A questo punto è lecito attendersi che una decisione simile possa essere presa anche per la Campania, i cui parametri di riferimento sono abbastanza simili – e in alcuni casi addirittura migliori – a quelli della Lombardia.