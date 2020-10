Caos Provoncia di Caserta/continua l’impennata dei contagi

Il covid 19 continua a propagarsi, anche a Marcianise ci sarebbero altri postivi. Si tratta di una studentessa del liceo ‘Lener’ ed un professore dell’ istituto ‘Ferraris.

Dopo la riscontrata positività i dirigenti scolastici provvederanno alla sanificazione anche dell’ istituto Lener di Marcianise che sarà chiuso per un paio di giorni al fine di operare le operazioni di sanificazione.

Sulla vicenda si è espresso anche il neo eletto sindaco Antonello Velardi che ha tentato di fare una sorta di punto della situazione, rilasciando queste testuali dichiarazioni “Oltre ai contagiati in due plessi scolastici, c’è anche il gestore di un bar cittadino che si avvia verso la chiusura, ma ciò dipende dagli accertamenti che sta facendo l’Asl in queste ore. I nuovi contagiati danno il senso di una diffusione del fenomeno che interessa diverse micro-comunità, la qual cosa è ancor più preoccupante. Da stasera è partita la ztl e la stretta sulla movida con il potenziamento dei controlli. La zona a traffico limitato nel centro cittadino, nelle strade della cosiddetta movida è stata introdotta in modo da evitare assembramenti e consentire una diradazione della folla – ha sottolineato -contemporaneamente abbiamo avviato controlli stringenti nella stessa area, con l’elevazione di contravvenzioni nei confronti di coloro che non usano la mascherina così come previsto”.

Nel frattempo la curva dei contagi in tutta la provincia di Caserta continua ad impennarsi al tal proposito riportiamo un piccolo grafico esplicativo sotto dell’ASL di Caserta