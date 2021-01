Capannone ed attività commerciali, in fiamme a Lusciano

Lusciano – Un vero e proprio incubo, un inferno di fuoco è divampato nella nottata, pomeriggio nella città in provincia di Caserta, le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte in maniera copiosa e consistente, si sono alzate altissime ‘illuminando’ il cielo su Lusciano. Fumo e fuoco sono stati protagonisti fino intorno alle 7 quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo senza però poter evitare danni ingenti ad alcune attività commerciali.

Risulta una carrozzeria distrutta ma le fiamme hanno anche devastato alcuni depositi commerciali ubicati in altrettante strade tra via XI Settembre e via Giovanni Cimabue a Lusciano. Da quanto raccolto dalla polizia della sezione distaccata Aversana sotto la guida dal dirigente della polizia Gallozzi, infatti sono andati in fiamme anche l’attività di un gommista, un mobilificio e anche uno di pellami. Sul posto sarebbero intervenute anche dei vigili del fuoco provenienti da Caserta, Aversa e Marcianise, con l’ausilio di due autobotti provenienti da Caserta ed Aversa