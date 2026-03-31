Si va verso la Candidatura di Capua a Capitale del Libro. Candidarsi significa accettare la sfida di pensare in grande, non solo per un titolo, ma per avviare un processo che lascia comunque, al di là dell’esito, un’eredità positiva. Partecipare può essere un modo per restituire a Capua, e a tutta la nostra provincia, quel ruolo culturale che la Storia le ha assegnato e che noi, insieme, possiamo ritrovare. Il risultato finale è importante, certo. Ma il vero valore sta nel percorso che si costruisce, nelle relazioni che si attivano, negli interrogativi che emergono. È questo confronto continuo che aiuta una comunità a crescere, a conoscersi meglio, a ridefinire la propria identità.