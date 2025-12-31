Capodanno al freddo

Dopo l’esordio della settimana all’insegna del tempo stabile e di temperature superiori alla media stagionale, da oggi, 31 dicembre, si conferma un rapido e deciso cambio di scenario meteorologico. Un’irruzione di aria fredda proveniente dall’Est Europa sta interessando l’Italia, portando con sé un sensibile abbassamento delle temperature e un’intensa ventilazione dai quadranti settentrionali.

Bora, Tramontana e Maestrale soffieranno con forza su gran parte del Paese, con effetti più marcati lungo le coste e sulle regioni meridionali e insulari. Il calo termico sarà generale, con valori massimi in netta diminuzione e inferiori alle medie del periodo soprattutto al Centro-Sud.

La notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno si annunciano dunque molto fredde, ma senza fenomeni di rilievo: le precipitazioni saranno scarse e le eventuali nevicate limitate alle aree interne e montuose, senza particolari criticità.

La giornata di mercoledì 31 dicembre

Nel corso della giornata di oggi sono previste molte nubi, accompagnate da isolate piogge o brevi rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Altrove il tempo risulterà più stabile, seppur con una nuvolosità irregolare nelle prime ore del mattino su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Veneto, medio Adriatico, basso Lazio e Sud, in graduale diradamento dal pomeriggio.

Il freddo si farà sentire soprattutto tra la notte e l’alba, con temperature sotto lo zero in diverse zone del Centro-Nord. Ventoso su Mar Ligure, regioni centro-meridionali e Isole, dove i venti settentrionali contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo.

BOX METEO | Campania

🌤 Mercoledì 31 dicembre

Sulla regione continua a dominare l’anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e ampie schiarite. Il sole splenderà senza particolari ostacoli.

Temperature massime comprese tra 1 e 9 gradi, con valori notturni vicini allo zero.

❄️ Capodanno

La pressione resterà stabile sulla Campania. Anche la giornata del 1° gennaio sarà all’insegna del bel tempo, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Temperature massime tra 4 e 10 gradi, mentre le minime scenderanno quasi ovunque sotto lo zero.

🌧 Da venerdì 2 gennaio

A partire dal 2 gennaio è atteso un aumento dell’instabilità, con possibili piogge e condizioni meteorologiche più variabili che potrebbero protrarsi fino al fine settimana.