Capodanno, Domenicalmuseo ed Epifania tra Anfiteatro e Museo

Giovedì 1°, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026 la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, Anfiteatro e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, propongono tre giorni di appuntamenti aperti al pubblico per unire visite guidate speciali e un concerto musicale, offrendo un’esperienza culturale completa e accessibile a tutti. Un’occasione unica per valorizzare il territorio e vivere gli spazi in modo nuovo, tra racconto, ascolto e condivisione.

Giovedì 1° gennaio 2026 l’Anfiteatro campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua resteranno aperti fino alle ore 17: alle ore 15 e alle ore 16 sarà possibile partecipare a una visita guidata ai corredi delle tombe della necropoli orientale, rinvenute nella suggestiva proprietà Piccirillo e custodite nelle sale museali: un’occasione rara per scoprire storie, riti e oggetti attraverso un suggestivo viaggio nel passato.

Domenica 4 gennaio 2026, alle 11.30, nell’ambito della Domenicalmuseo ad ingresso gratuito, l’Associazione Musicale “G.B. Pergolesi”, con la direzione artistica del Maestro Flavia Salemme, proporrà al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua il primo concerto della II edizione di “Euterpe al Museo”, il cui programma dettagliato sarà diffuso a breve, con Emanuela Dessì al flauto e Emanuela Merola al violino. Le artiste eseguiranno tre brani di Bach “Partita in La min. per flauto solo, BWV 1013”, “Allemanda e Giga dalla Partita n. 2 in Re min. per violino, BWV 1004” e “Preludio dalla Partita n. 3 in Mi Magg. per violino, BWV 1006”, “L’inverno, I tempo – Allegro non molto (flauto)” di Vivaldi, “Minuetto” (flauto) di Boccherini, “Clair de lune” (flauto) di Debussy e Gabriel’s oboe” (violino) di Morricone.

Il programma dedicato alla scoperta, all’arte e alle emozioni della musica dal vivo proseguirà il giorno dell’Epifania, ad ingresso ordinario, con visite guidate alla mostra “Storie sepolte. L’Appia racconta” alle ore 11 e alle ore 12.30.

Iniziative che si inseriscono nel più ampio impegno del Ministero della Cultura, della Direzione regionale Musei nazionali Campania e della Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua nella valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale attraverso proposte di qualità, capaci di coniugare conoscenza, partecipazione e linguaggi artistici diversi.

“Un invito rivolto a cittadini e visitatori a vivere il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua come luogo di incontro, scoperta e condivisione, anche durante il periodo delle festività”. Così Antonella Tomeo, direttore del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro, commenta il programma delle attività.

Appuntamenti del 1° gennaio 2026:

VISITE ALLA MOSTRA “STORIE SEPOLTE. L’APPIA RACCONTA”

Ore 15:00 e Ore 16:00

Appuntamento della Domenica al museo del 4 gennaio 2026:

CONCERTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.B. PERGOLESI”

Ore 11:30, Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

“Euterpe al Museo”

Emanuela Dessì al flauto

Emanuela Merola al violino

Programma:

J.S. Bach “Partita in La min. per flauto solo, BWV 1013”

J.S. Bach “Allemanda e Giga dalla Partita n. 2 in Re min. per violino, BWV 1004”

J.S. Bach “Preludio dalla Partita n. 3 in Mi Magg. per violino, BWV 1006”

Vivaldi “L’inverno, I tempo – Allegro non molto (flauto)” Boccherini “Minuetto” (flauto) Debussy “Clair de lune” (flauto) Morricone Gabriel’s oboe” (violino)

Appuntamenti dell’Epifania al Museo 6 gennaio 2026:

VISITE ALLA MOSTRA “STORIE SEPOLTE. L’APPIA RACCONTA”

Ore 11:00 e Ore 12:30

Prenotazione consigliata, scrivendo a smcv.anfiteatro@artem.org oppure telefonando al 338.6353806

ORARI DI APERTURA DI GENNAIO

Anfiteatro campano

Orario di apertura – 9:00/16:00 (Giovedì 1° gennaio chiusura alle 17:00)

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

Orario di apertura – 9:00/18:30 (Giovedì 1° gennaio chiusura alle 17:00)