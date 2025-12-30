Capodanno in Campania

Napoli si avvia al brindisi di Capodanno con un’alta occupazione turistica e registra punte di tutto esaurito nelle aree del centro storico. Alberghi, bed & breakfast e strutture extra-alberghiere confermano un forte afflusso di visitatori italiani e stranieri, attratti dagli eventi in programma e dall’atmosfera delle festività. Accanto agli appuntamenti musicali e agli spettacoli, resta centrale la tradizione del cenone di fine anno, che a Napoli e in tutta la Campania si mantiene integralmente. Sulle tavole delle famiglie e nei ristoranti tornano i piatti simbolo: capitone, baccalà, insalata di rinforzo e dolci tipici, accompagnati dal brindisi di mezzanotte come augurio di fortuna e prosperità. Cresce anche l’attenzione nella scelta dei locali, con cittadini e turisti che privilegiano strutture in grado di garantire sicurezza degli ambienti, qualità delle materie prime e rispetto delle norme igienico-sanitarie. Un aspetto diventato centrale nelle festività, che vede ristoratori e operatori del settore impegnati a coniugare tradizione e affidabilità del servizio. Il trend positivo coinvolge anche le altre località della regione. Alte percentuali di occupazione si registrano a Sorrento, Capri e lungo la Costiera Amalfitana, così come sulle isole di Ischia e Procida. Buone presenze anche a Caserta, nel Cilento e nelle aree interne, dove cenoni ed eventi contribuiscono ad animare l’ultima notte dell’anno. Le amministrazioni locali, in coordinamento con le forze dell’ordine, hanno predisposto piani di sicurezza e servizi potenziati per garantire un’accoglienza ordinata e sicura a residenti e turisti. In un clima di festa e partecipazione diffusa, l’augurio è che il nuovo anno possa portare serenità, sviluppo e nuove opportunità a tutta la Campania e a chi ha scelto di iniziarlo in questa terra.