Capodanno solidale: Tutti uniti per lo stesso scopo : Donare Sorrisi , donare amore 

Caserta. I volontari dell’associazione culturale onlus “Il Sorriso di Padre Pio” di Curti, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta, con Presidente Don Antonello Giannotti, Parroco della Chiesa Buon Pastore di Caserta, e con l’Opera Sant’Anna, come nei giorni 24, 25 e 26 Dicembre, hanno continuato l’impegno verso “il fratello solo” il 31 Dicembre e il 1 Gennaio e ancora proseguiranno per il 6 gennaio, preparando pranzo e cena, in cucina, e distribuendoli poi presso la Stazione Ferroviaria di Caserta, presso le abitazioni di coloro che stanno affrontando il Covid e per le strade di Paesi limitrofi.

Non si tratta di un’azione estemporanea, solo per il periodo delle feste, dichiara Don Antonello Giannotti, ma i volontari fanno questo tutti i giorni, perché si mangia ogni giorno, però le festività sono un periodo particolare e chi è già in difficoltà o solo, vive in maniera ancora più difficile questi giorni, e l’impegno dei volontari si fa ancora più intenso per donare un sorriso o una parola dolce.

I volontari hanno un lavoro e tanti impegni, ma amano dedicare, lasciandoselo appositamente, del tempo libero per portare non solo pasti caldi, ma conforto e sostegno ai fratelli meno fortunati.

Tutte le sere alla Stazione di Caserta ci sono almeno sessanta, settanta fratelli in Cristo che aspettano questi “Angeli” per avere un sorriso.

L’associazione, riconosciuta a livello Regionale come aiuto valido e costante ai fratelli in difficoltà, è nata per aiutare e prosegue gli obiettivi.

Per i volontari è sempre Natale. “È Natale ogni giorno, che aiuti, soccorri un tuo fratello in difficoltà”