Capodrise. L’annuncio dell’ex Sindaco Negro: “Mi ricandido a Primo Cittadino”

Vincenzo Negro, si ricandiderà a Sindaco di Capodrise. Il primo cittadino dell’ultima consiliatura spiega i motivi della sua decisione:

“Dopo un periodo di riflessione – spiega il professore-, spinto da concittadini, simpatizzanti ed addetti ai lavori, ho deciso di ricandidarmi alla carica di Sindaco della nostra amata Capodrise.

Il supporto degli amici, che non è mai mancato, unitamente alla mia determinazione, che non mi permette di lasciare un progetto a metà, hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del ‘bene comune'”.

Non era scontato, ve lo assicuro!

La ‘pugnalata alle spalle’ – prosegue l’ex Sindaco- subita da parte di alcuni consiglieri comunali, che hanno sfiduciato, in modo scellerato, la nostra amministrazione, mi ha molto amareggiato, onestamente più come cittadino che come Amministratore.

Nonostante le tante difficoltà, avevamo iniziato e sviluppato un lavoro importante:

riqualificazione ‘ex Giardini del Sole’ e apertura di nuove attività commerciali, finanziamenti e fondi PNRR per circa 20 milioni di euro, rifacimento strade e completamento procedura del piano urbanistico comunale sono stati solo alcuni dei risultati raggiunti ed in poco tempo.

Francamente, Capodrise, non meritava un’ingiustizia del genere che ha inevitabilmente provocato un brusco arresto della crescita del territorio.

Negli ultimi tempi – continua Negro- ho letto tante notizie facilmente smentibili, perché esattamente opposte alla realtà dei fatti.

Addirittura, chi ha commesso danni, ha imputato questi al sottoscritto. Incredibile!

Mi rendo conto che per alcuni ‘la migliore difesa è l’attacco’, ma ci vuole, diamine, un pó di decenza.

Comunque, ci sarà tempo per analizzare e bloccare la ‘macchina del fango’.

Durante il mio percorso di Sindaco, ho ricevuto la FIDUCIA, la PARTECIPAZIONE e la COLLABORAZIONE dei capodrisani, ed intendo ripagare loro della stima che mi hanno dimostrato. Di conseguenza completeremo, insieme, il nostro progetto di città sicura, efficiente e all’avanguardia.

Saranno fondamentali per me i consigli, le indicazioni, le critiche costruttive e le segnalazioni di tutti voi.

L’unione fa la forza e tutti i cittadini devono sentirsi protagonisti!

VIVA CAPODRISE, VIVA I CAPODRISANI”