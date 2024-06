Capodrise. scuola dei ‘mattoncini’: saranno i cittadini a decidere la nuova destinazione d’uso

“Mentre il mio competitor annuncia opere senza pero’ spiegare mai come intende realizzarle e quando (una specie di ‘libro de sogni’), noi continuiamo con il nostro programma di fatti e non di parole”. Sono le dichiarazioni del candidato Sindaco di ‘Viva Capodrise’, Vincenzo Negro che prosegue: “Una volta edificato il plesso che ospitera’ nido e scuola materna in via Cagliari (ottenuto gia’ il finanziamento) organizzeremo un Consiglio Comunale aperto ai cittadini nel quale i capodrisani decideranno la piu’ consona destinazione d’uso per l’attuale plesso dei ‘mattoncini’. Mi sembra giusto e doveroso che l’intera comunità partecipi ad una scelta così importante per il nostro territorio, altro che ‘uomo solo al comando’ come vengo definito impropriamente dai miei avversari che, evidentemente, non hanno argomenti concreti per denigrarmi. Viva Capodrise, viva i capodrisani”.