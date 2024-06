Capodrise. Tornei di Calcio tennis a due e beach soccer.

Dal 1 al 19 luglio a Capodrise si terranno la seconda edizione del torneo di calcio tennis 2 vs 2 e la prima edizione del torneo di beach soccer. Estate di sport e tornei a Capodrise, dal 1 luglio e fino al 19 dello stesso mese infatti è stata organizzata la prima edizione del torneo di beach soccer e la seconda edizione del torneo di calcio tennis 2 vs 2. Sono già aperte le iscrizioni che possono avvenire chiamando al numero 3931062626, inoltre si possono trovare tutte le notizie utili, le curiosità e gli aggiornamenti in merito sulle pagine social dedicate agli eventi sia su instagram: calcio-tennis, capodrise, calciotennis_cittadicapodrise ma anche su tik-tok: calciotennis_capodrise. Dopo l’esperimento e la novità dello scorso anno e visto il gran successo l’organizzazione ha voluto ripetere l’evento del calcio tennis (si gioca in coppia) ed ha voluto anche raddoppiare il divertimento con il famoso e tradizionale beach soccer che ormai sta diventando una disciplina estiva nazionale. Manca meno di un mese e l’invito è ad assicurarsi subito il posto in lista per questa estate sportiva che sta per arrivare in quel di Capodrise.