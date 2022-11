Caposala del covid hospital nominata Cavaliere della Repubblica

Maddaloni/Marcianise – Due anni e oltre di sacrifici e duro lavoro hanno portato anche qualche gratificazione al personale in servizio presso il covid hospital di Maddaloni. Dopo la nomina di Maria Tontoli, infermiera veterana del nosocomio calatino, oggi è toccato a Consiglia Ferraro essere insignita, nella sala della Prefettura di caserta, del titolo di Cavaliere della Repubblica. Consiglia Ferraro, 48 anni, di Marcianise, già da anni caposala del reparto di medicina e pneumologia nell’ospedale di Maddaloni, ha mantenuto il suo incarico nella trasformazione della struttura in covid hospital, continuando a lavorare in prima linea, coordinando i suoi colleghi e sempre al loro fianco, primus inter pares. tra gli infermieri. Umile e sempre disponibile tanto con i pazienti quanto con i colleghi, infermiera di esperienza, ha fatto prevalere su tutto il senso del dovere e l’abnegazione per un lavoro che quando svolto con passione come nel suo caso, diventa una missione. Il titolo conferito non sorprende ma gratifica.

Questa mattinata di gioia e soddisfazione per Consiglia Ferraro si arricchisce degli auguri e delle congratulazioni di tutti coloro che la conoscono privatamente e lavorativamente; la cosa più bella è sentire i colleghi felice per lei ed orgogliosi di averla come caposala. La conferma è che a Maddaloni abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra di sanitari non solo professionalmente preparata, ma anche affiatata e coesa. E se oggi tanti pazienti che hanno contratto il covid sono guariti capiamo bene come sono stati curati e da chi. E noi possiamo solo dirvi ancora GRAZIE ed estendere le nostre più vive congratulazioni a Consiglia.